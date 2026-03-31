Объявлено о новых повреждениях в крупнейшем нефтеналивном порту Балтики после атаки ВСУ

Губернатор Дрозденко заявил о новых повреждениях в порту Усть-Луга

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся в Ленобласти крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения. Об этом объявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник не уточнил масштаб и характер новых повреждений. Также, как заявил Дрозденко, несколько десятков квартир и два соцобъекта получили повреждения в Кировском районе Ленинградской области.

В последние дни марта одни из главных нефтеналивных портов России — Приморск и Усть-Луга — неоднократно оказывались под атакой ВСУ. Из-за этого работа гаваней приостанавливалась, экспорт российской нефти снижался.

Как ранее заявлял военный эксперт Василий Дандыкин, Россия может начать вести боевые действия в зоне Североатлантического альянса — сбивать украинские дроны в небе над входящими в НАТО странами Балтии. По словам Дандыкина, у России есть такое право, так как Украина использует воздушное пространство указанных стран для атак по промышленности страны.