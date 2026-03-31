Россия
07:27, 31 марта 2026Россия

Объявлено о новых повреждениях в крупнейшем нефтеналивном порту Балтики после атаки ВСУ

Губернатор Дрозденко заявил о новых повреждениях в порту Усть-Луга
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в находящемся в Ленобласти крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения. Об этом объявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник не уточнил масштаб и характер новых повреждений. Также, как заявил Дрозденко, несколько десятков квартир и два соцобъекта получили повреждения в Кировском районе Ленинградской области.

В последние дни марта одни из главных нефтеналивных портов России — Приморск и Усть-Луга — неоднократно оказывались под атакой ВСУ. Из-за этого работа гаваней приостанавливалась, экспорт российской нефти снижался.

Как ранее заявлял военный эксперт Василий Дандыкин, Россия может начать вести боевые действия в зоне Североатлантического альянса — сбивать украинские дроны в небе над входящими в НАТО странами Балтии. По словам Дандыкина, у России есть такое право, так как Украина использует воздушное пространство указанных стран для атак по промышленности страны.

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    Франция решила подготовиться к войне с Россией

    Модель OnlyFans раскрыла самые дикие запросы мужчин

    Девушку обвинили в истязании 11-летней российской школьницы

    Стало известно о новой тактике ВСУ в ДНР

    Российский игрок НХЛ назвал недостающие вещи в Канаде

    Госдолг России резко вырос

    Побывавший в Африке россиянин назвал правила для возвращения оттуда живым и с паспортом

    Кричащего «мне терять нечего» мужчину с ножами уложили приемом самбо в российском городе

    Появились данные о пострадавших при мощном ударе ВСУ по Ленобласти детях

    Все новости
