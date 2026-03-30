19:30, 30 марта 2026Россия

Объявлено о возможном начале Россией боевых действий в зоне НАТО

Военэксперт Дандыкин заявил, что Россия может начать боевые действия в зоне НАТО
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия может сбивать украинские дроны в небе над входящими в НАТО странами Балтии. О возможном начале Вооруженными силами России боевых действий в зоне Североатлантического альянса заявил военный эксперт Василий Дандыкин, его слова приводит Life.ru.

По словам Дандыкина, у России есть такое право, так как Украина использует воздушное пространство указанных стран для атак по промышленности страны. Военэксперт подчеркнул, что странам Балтии следует бояться таких ответных мер.

«Прибалты пусть боятся (...) Куда они убегут? От себя не убежишь», — заявил он.

Ранее авторы проекта «Архангел спецназа» обратили внимание на изменение тенденции в ударах Вооруженных сил Украины по промышленности России — они отметили, что атаки сместились с севера на юг.

