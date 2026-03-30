15:07, 30 марта 2026Россия

Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленности России сместились с севера на юг. Новую тенденцию в украинских атаках отметили авторы портала «Архангел спецназа».

Авторы издания обратили внимание на попытки ВСУ нанести удары по Крыму, Ростовской и Самарским областям.

«После нескольких дней интенсивных налетов на порты в Финском заливе, где пожар продолжается и сейчас, украинские формирования сместили акцент на южные регионы», — заявили в «Архангеле спецназа». Эту тенденцию они назвали «не очень хорошей».

Ранее сообщалось, что во время ночного массированного налета ВСУ на регионы России повреждения получили десятки зданий.

