Раскрыты масштабы разрушений при массированном налете ВСУ на регионы России

Во время массированного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России повреждения получили десятки зданий. Масштабы разрушений раскрыли авторы Telegram-канала Shot.

По информации издания, в одном только Таганроге были повреждены три предприятия, 12 многоквартирных домов, и 27 частных домовладений. Кроме того, повреждения были зафиксированы в Белгородской области.

Известно, что как минимум семеро жителей Таганрога получили различные травмы, еще одного из пострадавших спасти не удалось.

Атака на Таганрог началась вечером 29 марта. Всего над регионом сбили около шестидесяти дронов.