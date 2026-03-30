Объявлено о росте числа пострадавших при массированном налете ВСУ на Таганрог

Губернатор Слюсарь: При атаке ВСУ на Таганрог пострадали семь человек

Число раненых при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог Ростовской области выросло. О росте количества пострадавших объявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По сообщению чиновника, всего при массированном налете ранены семеро — одна из пострадавших госпитализирована, остальные получили медпомощь на месте. Еще одного человека спасти не удалось.

«В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА (...) Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий», — сообщил он.