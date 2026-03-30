Слюсарь: Один человек погиб при атаке ВСУ на Таганрог

При ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу погиб один человек. О последствиях атаки на город рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один — получил ранение», — написал Слюсарь. Он добавил, что сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Кроме того, по словам главы области, зафиксированы возгорания и разрушения на земле, людей из поврежденных зданий эвакуировали. Вся прочая информация уточняется. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку на город.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о возгорании в таганрогской школе в результате попадания беспилотника ВСУ.