Стало известно о пожаре в российской школе из-за удара украинского беспилотника

Shot: В школе в Таганроге начался пожар из-за удара украинского беспилотника

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог начался пожар в местной школе — по данным Telegram-канала Shot, в здание врезался беспилотник.

По словам очевидцев, со стороны школы виден дым и пламя. «Один из ВСУшных БПЛА врезался в здание школы в одном из районов города. По словам очевидцев, сначала был слышен гул мотора, а затем видны вспышки и взрывы со стороны образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Официальная информация на этот счет пока не поступала. Также местные жители сообщают, что всего над городом прогремело более 20 взрывов.

Ранее Shot сообщал как минимум о десяти взрывах над Таганрогом.