Над российским городом прогремело более десяти взрывов

В небе над Таганрогом Ростовской области раздалось более десяти взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, город пытаются атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), работают системы противовоздушной обороны.

По словам местных жителей, взрывы раздавались в разных частях Таганрога. «В городе слышна сирена воздушной опасности, а также видны вспышки в небе», — говорится в сообщении. Очевидцы также рассказали, что слышали очереди из автоматического оружия и звуки мотора.

Официальная информация пока не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ в небе над регионом.