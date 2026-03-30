21:31, 29 марта 2026Россия

Раскрыты подробности налета ВСУ на российский регион

Богомаз: Над Брянской областью уничтожили три дрона ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 29 марта предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, всего над территорией области системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз. Он уточнил, что сейчас на местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о массированном ракетном ударе по Белгороду.

