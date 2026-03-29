Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:47, 29 марта 2026

Военкор сообщил о массированном ракетном ударе по российскому региону

Карина Черных

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил о массированном ракетном ударе по российскому региону.

«Белгород. [Система] ПВО отражает массированный ракетный удар противника», — написал журналист.

В это время в городе и области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призывали укрыться в подвалах.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский муниципальный округ подвергся ракетному обстрелу. «По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Материалы по теме:
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник»: что о нем известно?
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник»:что о нем известно?
20 декабря 2024
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее в марте над российским городом прогремели сильные взрывы. В Брянске сработала сигнализация у машин, а в небе были видны вспышки.

Ранее Поддубный оповестил о скором появлении нового оружия в ВСУ. Он уточнил, что разработкой линейки под названием Sparta занимается немецкая компания Quantum Systems. Репортер подчеркнул, что характеристики нового дрона превосходят возможности текущих моделей, которые используются в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    Американский аналитик высказался о невозможности США объявить о победе над Ираном

    Футболист ЦСКА Глебов стал одним из самых быстрых игроков мира

    Военкор сообщил о массированном ракетном ударе по российскому региону

    В Финляндии призвали к резким мерам против Украины за инцидент с БПЛА

    МИД Пакистана объявил о месте переговоров США и Ирана

    Зеленскому пожаловались на армию

    Жена Зеленского пожаловалась на одно обстоятельство

    В России высказались по поводу обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы

    В ДНР сообщили о городских боях в Белицком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok