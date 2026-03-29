Военкор сообщил о массированном ракетном ударе по российскому региону

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил о массированном ракетном ударе по российскому региону.
«Белгород. [Система] ПВО отражает массированный ракетный удар противника», — написал журналист.
В это время в городе и области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призывали укрыться в подвалах.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский муниципальный округ подвергся ракетному обстрелу. «По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в марте над российским городом прогремели сильные взрывы. В Брянске сработала сигнализация у машин, а в небе были видны вспышки.
Ранее Поддубный оповестил о скором появлении нового оружия в ВСУ. Он уточнил, что разработкой линейки под названием Sparta занимается немецкая компания Quantum Systems. Репортер подчеркнул, что характеристики нового дрона превосходят возможности текущих моделей, которые используются в зоне боевых действий.