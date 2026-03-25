Поддубный сообщил о скором появлении нового оружия в ВСУ

11:39, 25 марта 2026Россия

Поддубный: ВСУ получат из Германии новые дроны Sparta
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил о скором поступлении украинским войскам новых беспилотников-носителей FPV-дронов.

Он отметил, что разработкой линейки под названием Sparta занимается немецкая компания Quantum Systems. Журналист написал, что характеристики нового дрона превосходят возможности текущих моделей, которые используются в зоне боевых действий.

Поддубный уточнил, что заявленный радиус действия носителей составляет до 200 километров, а общая масса — 23 килограмма. Вес полезной нагрузки примерно 8 килограммов. Отмечается, что Sparta может нести на борту два заряженных FPV-дрона.

Ранее ВС России начали применять новые дроны-камикадзе «Герань-5» в рамках СВО.

