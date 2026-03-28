Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 29 марта 2026Россия

Над российским городом прогремели сильные взрывы

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Брянске

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Над Брянском прогремели взрывы, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, несколько сильных взрывов прозвучало в субботу, 28 марта, около 23:40. От них сработали сигнализации у машин, а в небе были видны вспышки.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватывали украинские дроны. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Под удар также попали Московский регион, Белгородская, Курская и Тульская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok