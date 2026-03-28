Минобороны: Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

В ведомстве сообщили, что украинские дроны также попытались ударить по Московскому региону, Белгородской, Курской и Тульской областям. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 дронов над российскими регионами в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в министерстве.

Ранее обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули рядом с жилым домом в Ярославле. По словам очевидцев, над городом прозвучало около 10 взрывов. О пострадавших не сообщалось.