Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в российском городе

Обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули рядом с жилым домом в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В данный момент информации о пострадавших от беспилотников в российском городе нет.
Отмечается, что в жилой многоэтажке на юге Ярославля ударной волной выбило стекла. Также замечены повреждения в магазине, там сейчас виден пожар. Как указали очевидцы, они слышали около 10 взрывов над городом. На месте работают экстренные службы.
18 марта сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре.