Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в российском городе

03:39, 28 марта 2026Россия

Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в Ярославле
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Ярославле

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули рядом с жилым домом в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В данный момент информации о пострадавших от беспилотников в российском городе нет.

Отмечается, что в жилой многоэтажке на юге Ярославля ударной волной выбило стекла. Также замечены повреждения в магазине, там сейчас виден пожар. Как указали очевидцы, они слышали около 10 взрывов над городом. На месте работают экстренные службы.

18 марта сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре.

