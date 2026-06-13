В Иране опровергли озвученную Трампом дату подписания соглашения

КСИР опроверг озвученную Трампом дату подписания соглашения 14 июня

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» президента Дональда Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день. Об этом сообщает CNN.

КСИР отметил, что заявление Трампа прозвучало, «несмотря на то, что иранские переговорщики прямо заявили, что меморандум еще не завершен и что подписание в воскресенье определенно не происходит».

В Иране предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание, чтобы оно совпало с его днем рождения 14 июня.

«Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать это событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня. Лидер США указал, что сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

