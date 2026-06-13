Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 13 июня 2026Мир

В Иране опровергли озвученную Трампом дату подписания соглашения

КСИР опроверг озвученную Трампом дату подписания соглашения 14 июня

Фото: Unsplash.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» президента Дональда Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день. Об этом сообщает CNN.

КСИР отметил, что заявление Трампа прозвучало, «несмотря на то, что иранские переговорщики прямо заявили, что меморандум еще не завершен и что подписание в воскресенье определенно не происходит».

В Иране предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание, чтобы оно совпало с его днем рождения 14 июня.
«Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать это событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня. Лидер США указал, что сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны

    В Иране опровергли озвученную Трампом дату подписания соглашения

    Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на российские регионы

    Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана

    Появились новые подробности о краже экипировки сборной Англии на чемпионате мира

    Москву после недельной жары накрыл мощный ливень с грозой

    Стая собак набросилась на девушку с питомцем в российском регионе и попала на видео

    Латвия решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения»

    Трамп назвал новую дату подписания соглашения между Ираном и США

    Контингент НАТО в Косово решили сократить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok