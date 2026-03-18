Последствия попадания дрона ВСУ в российскую многоэтажку сняли на видео

10:03, 18 марта 2026

Опубликовано видео последствий попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Краснодаре
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре. Последствия попадания дрона в дом сняли на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как в квартире на 15 этаже полыхает огонь, а во дворе дома разбросаны обломки беспилотника.

По словам жильцов дома, сначала они услышали «звук мопеда» в небе, а затем раздался оглушительный взрыв. Предварительно, спасти не удалось одного человека.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта над Краснодарским краем сбили 42 беспилотника.

