07:30, 18 марта 2026

В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки на регионы России

Елена Торубарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ночь на среду, 18 марта, над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности массированной атаки раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, налеты были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего атакам подвергся юг России.

Так, над Краснодарским краем сбили 42 беспилотника, над Крымом — еще пять, над Адыгеей — четыре, и еще один — над территорией Ставропольского края. Кроме того, 13 украинских дронов уничтожили над акваторией Черного моря и еще шесть – над акваторией Азовского моря.

Также над территорией Брянской области сбили пять беспилотников, еще три уничтожили над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями, по одному — над территориями Калужской и Смоленской областей.

