Человек погиб во время ночной атаки БПЛА ВСУ на жилые дома в Краснодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские города. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в Краснодаре в результате вражеской атаки есть погибший.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал губернатор.

Вражеские беспилотники ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Пострадало три дома, в одном из низ начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Один БПЛА ударился о стену здания и упал без возгорания, также фрагменты беспилотника были обнаружены на балконе одного из домов.

Вениамин Кондратьев поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в доме, где произошел пожар, сильный взрыв прогремел около 02:00 ночи. После из квартиры вырвалось пламя и сильный дым, взрывной вылетели вещи и мебель из помещения.

Ранее жители Майкопа рассказали о взрывах и вспышках в небе над городом.