03:44, 18 марта 2026Россия

Человек погиб во время ночной атаки БПЛА ВСУ на жилые дома в Краснодаре

Кондратьев: В результате атаки украинских БПЛА на Краснодар погиб один человек
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские города. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в Краснодаре в результате вражеской атаки есть погибший.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал губернатор.

Вражеские беспилотники ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Пострадало три дома, в одном из низ начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Один БПЛА ударился о стену здания и упал без возгорания, также фрагменты беспилотника были обнаружены на балконе одного из домов.

Вениамин Кондратьев поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в доме, где произошел пожар, сильный взрыв прогремел около 02:00 ночи. После из квартиры вырвалось пламя и сильный дым, взрывной вылетели вещи и мебель из помещения.

Ранее жители Майкопа рассказали о взрывах и вспышках в небе над городом.

    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    Бытовые привычки девушки стали причиной размышлений о ее психическом здоровье

    Бандиты украли из поезда партию мужских секс-игрушек

    Политолог рассказал об «уходе в небытие» одного наследия Назарбаева

    Украина захотела контролировать Черное море

    На Украине загорелся склад после удара российского БПЛА

    США нанесли удары по объектам около Ормузского пролива

    Около 10 взрывов прозвучало в российском регионе

    Человек погиб во время ночной атаки БПЛА ВСУ на жилые дома в Краснодаре

    Европа призналась в непонимании США

    Все новости
