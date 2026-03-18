Несколько взрывов услышали жители российского региона

01:33, 18 марта 2026Россия

Несколько громких взрывов услышали жители Республики Адыгея
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Несколько громких взрывов услышали жители Майкопа Республики Адыгея. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные отметили, что раздалось около пяти-семи взрывов.

«Жители сначала спутали грохот с грозой, но потом увидели яркие вспышки в небе. Атака началась вчера в 23:20. В данный момент официальной информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.

Ранее жители подмосковных городов рассказали о прогремевших в ночь на 17 марта взрывах. ВСУ пытались атаковать Московский регион.

