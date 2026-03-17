Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:16, 17 марта 2026

Жители подмосковных городов рассказали о прогремевших ночью взрывах

Shot: Ночью взрывы слышали жители северо-запада и юга Подмосковья
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jason Lee / Reuters

В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытку атак на Московский регион. Взрывы слышали на северо-западе, западе и юге Подмосковья, пишет Shot в Telegram.

О громких звуках изданию рассказали жители Одинцово, Солнечногорска, Истры и Нахабино. Кроме того, хлопки слышали на юге-юго-западе столицы в районе Троицка и подмосковного города Подольска.

Информация о пострадавших и разрушениях на местах падения обломков не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 206 беспилотников ВСУ. 43 из них, в том числе 40 летевших на столицу, уничтожили в Московском регионе.

По мнению авторов связанного с военными Telegram-канала «Архангел спецназа», целью атак ВСУ, осуществляемых в последние дни, является попытка прощупать оборону России и разрядить ее средства защиты. Они подчеркивают, что по большей части налеты осуществляются пустышками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok