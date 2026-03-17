Жители подмосковных городов рассказали о прогремевших ночью взрывах

Shot: Ночью взрывы слышали жители северо-запада и юга Подмосковья

В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытку атак на Московский регион. Взрывы слышали на северо-западе, западе и юге Подмосковья, пишет Shot в Telegram.

О громких звуках изданию рассказали жители Одинцово, Солнечногорска, Истры и Нахабино. Кроме того, хлопки слышали на юге-юго-западе столицы в районе Троицка и подмосковного города Подольска.

Информация о пострадавших и разрушениях на местах падения обломков не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 206 беспилотников ВСУ. 43 из них, в том числе 40 летевших на столицу, уничтожили в Московском регионе.

По мнению авторов связанного с военными Telegram-канала «Архангел спецназа», целью атак ВСУ, осуществляемых в последние дни, является попытка прощупать оборону России и разрядить ее средства защиты. Они подчеркивают, что по большей части налеты осуществляются пустышками.