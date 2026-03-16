Названа особенность массированных атак дронов ВСУ на Россию

Массированные атаки дронов ВСУ связали с попыткой разрядить средства ПВО России

Идущие в последние дни массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прощупывают оборону России и пытаются разрядить ее средства защиты. К такому выводу пришел связанный с военными Telegram-канал «Архангел спецназа».

Автор поста отмечает, что по большей части налеты осуществляются пустышками. «И после таких пусков следует ожидать точечных ударов по предприятиям ОПК и другим стратегическим объектам», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались ударить по Москве дальнобойным дроном FP-1. Такие беспилотники работают на бензине и могут преодолеть 1200 километров с 50-килограмовой боевой частью.

ВСУ третий день атакуют Московский регион. Сообщения о дронах поступали из Наро-Фоминска, Солнечногорска, Истры, Можайска и деревни Рассудово. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедове. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за последние двое суток средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к столице и втором рубеже по направлению к ней около 250 беспилотников.