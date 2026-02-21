Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 21 февраля 2026Россия

Появились подробности об ударившем по Удмуртии дроне ВСУ

Эксперт в сфере БПЛА Потапов: ВСУ ударили по Удмуртии дальнобойным дроном FP-1
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дальнобойный дрон FP-1, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Удмуртии, разрабатывались спецциально для атак на территорию России. Дальность действия таких БПЛА достигает 1600 километров, подробности раскрыл эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов, его слова приводит ТАСС.

«FP-1 еще с 2022 года разрабатывался украинской конторой Firepoint. В 2023-м были тесты, и этот дрон разрабатывался изначально как дрон для атаки именно вглубь территории России, то есть у него других задач нет», — уточнил специалист.

По его словам, беспилотник работает на бензине, максимальное расстояние он может преодолеть при полностью заправленном баке (100 литров) и 50 килограммах боевой части. Его полезная нагрузка составляет 140-150 килограмм.

В ночь на субботу, 21 февраля, Удмуртия, расположенная в 1400 километрах от границы с Украиной, подверглась нападению ВСУ. В ходе налета БПЛА ранения получили 11 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выступили против замалчивания правды о СВО

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Украинская писательница рассказала о «пагубном» влиянии русского языка

    Венгрия захотела защититься от Зеленского

    Мазут вновь появился на пляжах Анапы

    Появились подробности об ударившем по Удмуртии дроне ВСУ

    Лабубу сожгли на Масленицу в российском регионе

    В Финляндии сделали громкое заявление о мирных переговорах по Украине

    Раскрыта причина смерти участницы «Бурановских бабушек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok