ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

11 человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Удмуртию

В ночь на 21 февраля Удмуртия подверглась нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский регион, отдаленный от границы на 1400 километров, был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В ходе налета ранения получили 11 человек. Госпитализированы двое пациентов в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Остальных после осмотра отпустили под амбулаторное наблюдение.

Глава региона Александр Бречалов подтвердил атаку. По его словам, один из объектов на территории республики получил повреждения. Политик призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Целью атаки ВСУ стал Воткинск

Жители удмуртского Воткинска сообщили о минимум трех взрывах. После этого в одном из районов города появился дым.

По открытым данным, на Воткинском заводе может быть размещено производство межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», а также систем «Тополь-М» и «Орешник». Было ли предприятие целью атаки и там ли звучали взрывы — неизвестно.

Помимо Удмуртии, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 77 украинских БПЛА над регионами России. Большинство дронов — 24 — были уничтожены над территорией Краснодарского края. Один из беспилотников упал около гимназии в Краснодаре, на территории рядом с учебным заведением были повреждены около 10 автомобилей.

Также 13 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым, по 9 — над Курской и Ростовской областями, 8 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 5 — над территорией Самарской области, 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над Саратовской областью и по одному беспилотнику уничтожили над Волгоградской и Воронежской областями.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На вооружении ВСУ появились дальнобойные ракеты «Фламинго»

12 февраля Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило, что ВСУ атаковали Россию новейшими ракетами «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны были перехвачены пять таких целей. Это одна из наиболее современных украинских разработок. Оружие было официально представлено летом 2025 года и анонсировалось как новейшая украинская ракета, чья задача — бить вглубь России.

Военблогер Воевода выяснил, что в октябре зенитный ракетный комплекс «Бук» смог впервые перехватить «Фламинго», летевшую на скорости в 600 километров в час. Он рассказал, что ракета оказалась простой целью для российской системы противовоздушной обороны, но отметил, что если такие ракеты будут производиться в больших количествах, то это может доставить российским военным дискомфорт. «Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», — заявил он.