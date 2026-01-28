Telegraph: КНР поставляет России станки и компоненты для производства «Орешника»

Китай поставляет России станки и компоненты для производства баллистических ракет «Орешник». Об этом пишет The Telegraph.

Издание ссылается на данные украинской разведки, которая обнаружила китайские токарные станки с числовым программным управлением на Воткинском заводе в Удмуртии, который, кроме «Орешника», собирает ракеты «Искандер-М», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М».

Именно благодаря этому оборудованию Россия смогла увеличить объемы производства этих вооружений, пишет газета.

Уточняется, что всего Пекин с начала украинского конфликта передал Москве различное оборудование и компоненты для военной промышленности на 10,3 миллиарда долларов. Кроме того, КНР передала ключевые испытательные приборы-мультиметры и осциллографы, которые используются для проверки эффективности и работоспособности оружия.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что лидеры европейских стран хотели бы восстановить диалог с Россией из-за применения «Орешника» на Украине. По его словам, применение ракетного комплекса являлось «просто демонстрацией», которая произвела большое впечатление в Европе.