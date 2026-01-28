Реклама

В Германии назвали подтолкнувшее Европу к диалогу с Россией событие

Нимайер: Европейские лидеры заговорили о диалоге с Россией из-за «Орешника»
Марина Совина
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Европейские лидеры захотели возобновить диалог с Россией из-за применения «Орешника» по Украине. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

По его словам, использование Россией ракетного комплекса являлось «просто демонстрацией», которая произвела большое впечатление в Европе и показала необходимость диалога с Москвой.

«РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они [Европа] перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины. (...) Без России не будет никаких решений для урегулирования конфликта, а также после его урегулирования», — подчеркнул Нимайер.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

