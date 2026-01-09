Россия ударила «Орешником» по Львову

Минобороны подтвердило удар «Орешником» по Львову

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — сказано в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. В Минобороны уточнили, что цели удара достигнуты.

«Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — заключили в Минобороны.

Ранее появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва в Львовской области. На них видно, как происходит несколько вспышек. Затем раздаются звуки взрывов. Небо в момент ударов окрашивается в красный цвет.