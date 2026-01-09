Момент мощного взрыва в Львовской области попал на видео

Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва в Львовской области

Telegram-канал Shot

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент мощного взрыва в Львовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На них видно, как происходит несколько вспышек. Затем раздаются звуки взрывов. Небо в момент ударов окрашивается в красный цвет. Как отмечает Shot, взрывы ощущались не только в Львовской области, но и в соседних регионах. Кроме того, подчеркивается, что эта атака была похожа на удары «Орешником».

Удары по Львовской области были нанесены в ночь на 9 января. По данным местных изданий, использовался «Орешник», так как предупреждений о ракетном обстреле не поступало, однако пока эта информация не подтверждена.