Бывший СССР
06:14, 9 января 2026Бывший СССР

Момент мощного взрыва в Львовской области попал на видео

Появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва в Львовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Shot

В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент мощного взрыва в Львовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На них видно, как происходит несколько вспышек. Затем раздаются звуки взрывов. Небо в момент ударов окрашивается в красный цвет. Как отмечает Shot, взрывы ощущались не только в Львовской области, но и в соседних регионах. Кроме того, подчеркивается, что эта атака была похожа на удары «Орешником».

Удары по Львовской области были нанесены в ночь на 9 января. По данным местных изданий, использовался «Орешник», так как предупреждений о ракетном обстреле не поступало, однако пока эта информация не подтверждена.

