На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

«Страна.ua»: ВС России могли атаковать Львов ракетой «Орешник»

Удары по Львову могли быть нанесены российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Местные издания сообщают о шести взрывах, предполагая, что это работа «Орешника», так как не поступило никаких предупреждений о ракетном обстреле. Однако подтверждения этой информации в данный момент нет.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывы во Львове были слышны по всему городу, области и даже в соседней Ровенской области.

Впервые Россия использовала новейшую баллистическую ракету «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. По данным СМИ, удары были нанесены по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш) в Днепропетровске — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.

На Украине выясняют, что произошло

После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов, заявил мэр Андрей Садовой.

Был ли это «Орешник» — пока неизвестно. Информацию предоставят военные. Имеется прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара Андрей Садовой мэр Львова

По одной из версий, «Орешник» ударил в районе Стрыя Львовской области, где находится крупное газохранилище. Однако подтверждений этой информации нет.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий подтвердил, что во время удара пострадал объект критической инфраструктуры.

ВСУ информацию не комментировали. При этом они сообщили о массированном налете дронов на Киев. Позднее на Украине официально дали отбой тревоги по дальнобойной баллистике.

Удар «Орешником» мог быть нанесен по подземному газохранилищу

Военблогер Борис Рожин назвал возможную цель предполагаемого удара баллистической ракетой «Орешник» по Львовщине. По его словам, под атакой могло оказаться подземное газовое хранилище.

Боеголовки, само собой, без ядерной боевой части и, как и в прошлый раз, целью скорее всего был заглубленный объект, который «Орешник» способен поразить за счет огромной скорости и пробивающей силы. Если целью было ПХГ, то выбор самое то для «Орешника» Борис Рожин военблогер

Рожин отметил, что во Львовской области сообщают о перебоях с газоснабжением. Он назвал это косвенным признаком поражения хранилища, подчеркнув, что основные последствия находятся под землей.

Зеленский заявил о возможном ударе по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе по Украине.

Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства подчеркнул, что очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня и завтра, в также постоянно спускаться в укрытие. По его словам, российские военные якобы пытаются воспользоваться погодными условиями для атаки по Украине.

С аналогичным предупреждением выступило посольство США на Украине. «Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Массированные удары по Украине продолжаются

Вечером 7 января в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области.

До этого во Львове от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил в городе чрезвычайную ситуацию национального уровня. В Днепропетровске из-за блэкаута остановилась работа метро. В запорожских супермаркетах образовались очереди, люди массово скупали воду.

Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По его мнению, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.

