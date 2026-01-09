Реклама

01:23, 9 января 2026

Раскрыты последствия удара по Львовской области

При ударе по Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате удара Вооруженных сил России по Львовской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

«На Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры», — написал чиновник. Он не привел других подробностей, пообещав сообщить больше информации позднее. Козицкий также призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее стало известно, что удары по Львову могли быть нанесены российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

