В запорожских супермаркетах образовались очереди

В запорожских супермаркетах образовались очереди, люди массово скупают воду. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Параллельно с этим в городе к проблемы с элетроснабжением. В то же время глава подконтрольной Киеву областной военной администрации пообещал восстановить водоснабжение в течение часа.

Ранее сообщалось, что работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. Также стало известно об остановке работы метрополитена в Днепропетровске.

Вечером 7 января в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».

