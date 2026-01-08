В запорожских супермаркетах образовались очереди, люди массово скупают воду. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Параллельно с этим в городе к проблемы с элетроснабжением. В то же время глава подконтрольной Киеву областной военной администрации пообещал восстановить водоснабжение в течение часа.
Ранее сообщалось, что работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. Также стало известно об остановке работы метрополитена в Днепропетровске.
Вечером 7 января в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».