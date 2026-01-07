На Украине произошли массовые отключения электроэнергии после ударов «Гераней»

В Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Местные жители также сообщают о скачках напряжения, проблемах с водоснабжением и связью.

Во Львове минувшей ночью от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Ранее эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По его мнению, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.