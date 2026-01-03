Реклама

На Украине назвали возможный срок окончания блэкаута

Эксперт Корольчук: Энергетический блэкаут на Украине продлится до конца зимы
Марина Совина
Фото: Reuters

Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. Об этом он высказался в эфире канала «Новини Live».

Корольчук назвал возможный срок окончания блэкаута и допустил, что он продлится до конца зимы. По его мнению, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.

«Зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до двух тысяч мегаватт мощностей, и даже в морозы это дало ощутимый эффект. Впрочем, это не решило проблему полностью — в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы-начала марта», — отметил он.

Ранее в Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Причиной стали проблемы в энергетике города.

