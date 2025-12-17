Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 17 декабря 2025Бывший СССР

Ситуацию в Одессе с энергетикой признали чрезвычайной

В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Одесской области власти объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за проблем в энергетике. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одесской области на пятый день блэкаута объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня», — отмечается в сообщении.

15 декабря газета The Washington Post (WP) сообщала, что энергосистема Украины, особенно в центральной и восточной частях страны, близка к полному коллапсу из-за массированных ударов. Отмечается, что последние российские атаки значительно повредили системы передачи электричества с запада Украины, что угрожает расколом страны на две части.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада ухудшает положение Киева. Дизен предупредил, что из-за эскалации конфликта Украина рискует потерять Одессу и Николаев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Обнаружена неочевидная связь между рационом питания и развитием деменции

    Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok