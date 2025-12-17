Ситуацию в Одессе с энергетикой признали чрезвычайной

В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня

В Одесской области власти объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за проблем в энергетике. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одесской области на пятый день блэкаута объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня», — отмечается в сообщении.

15 декабря газета The Washington Post (WP) сообщала, что энергосистема Украины, особенно в центральной и восточной частях страны, близка к полному коллапсу из-за массированных ударов. Отмечается, что последние российские атаки значительно повредили системы передачи электричества с запада Украины, что угрожает расколом страны на две части.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада ухудшает положение Киева. Дизен предупредил, что из-за эскалации конфликта Украина рискует потерять Одессу и Николаев.