03:22, 16 декабря 2025

Украину предупредили о риске потерять Одессу и Николаев

Профессор Дизен: Украина рискует потерять Одессу и Николаев из-за эскалации
Марина Совина
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада ухудшает положение Киева. Об этом он высказался в интервью YouTube-канале Deep Dive.

Дизен предупредил, что из-за эскалации конфликта Украина рискует потерять Одессу и Николаев.

«Каждый раз, когда мы наращиваем давление [на Россию], ситуация для украинцев становится все хуже и хуже. И когда Запад так обостряет ситуацию, Украине это, на самом деле, не помогает. <…> Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования», — допустил он.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск. Позже президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.

