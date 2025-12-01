Российская армия за осень взяла под котроль 87 населенных пунктов

ВС России за осень взяли под котроль 87 населенных пунктов в зоне СВО

Российская армия за осень взяла под котроль 87 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО), пишет ТАСС со ссылкой на сводки Минобороны России.

Отмечается, что в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России освободили 31 населенный пункт, в Днепропетровской области — 24, в Запорожской — 20 населенных пунктов.

Кроме того, в Харьковской области под контроль РФ перешли 11 населенных пунктов, включая Купянск, а в Сумской была освобождена Юнаковка.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль села Васюковка.