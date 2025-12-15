На Западе предрекли полный коллапс энергосистемы Украины

WP: Энергосистема Украины близка к полному коллапсу из-за российских ударов

Энергосистема Украины, особенно в центральной и восточной частях страны, близка к полному коллапсу из-за массированных российских ударов. Об этом со ссылкой на источники среди украинских и западных чиновников сообщает издание The Washington Post (WP).

«Мы если и не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому», — приводятся в публикации слова анонимного европейского дипломата.

Отмечается, что последние российские атаки значительно повредили системы передачи электричества с запада Украины, что угрожает расколом страны на две части.

Ранее во тьму на три дня погрузилась большая часть Одессы. Утверждается, что ремонтные работы на пострадавших после ночного удара объектах энергетики продлятся до вечера 16 декабря. Сейчас в некоторых районах города нет не только электричества, но и воды.