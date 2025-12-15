Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 15 декабря 2025Бывший СССР

На Западе предрекли полный коллапс энергосистемы Украины

WP: Энергосистема Украины близка к полному коллапсу из-за российских ударов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Энергосистема Украины, особенно в центральной и восточной частях страны, близка к полному коллапсу из-за массированных российских ударов. Об этом со ссылкой на источники среди украинских и западных чиновников сообщает издание The Washington Post (WP).

«Мы если и не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому», — приводятся в публикации слова анонимного европейского дипломата.

Отмечается, что последние российские атаки значительно повредили системы передачи электричества с запада Украины, что угрожает расколом страны на две части.

Ранее во тьму на три дня погрузилась большая часть Одессы. Утверждается, что ремонтные работы на пострадавших после ночного удара объектах энергетики продлятся до вечера 16 декабря. Сейчас в некоторых районах города нет не только электричества, но и воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok