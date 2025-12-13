Большая часть Одессы погрузилась во тьму на три дня

Shot: Большая часть Одессы осталась без света минимум на три дня

Большая часть Одессы полностью осталась без света минимум на три дня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что ремонтные работы на пострадавших после ночного удара объектах энергетики продлятся до вечера 16 декабря. Сейчас в некоторых районах города нет не только электричества, но и воды.

Ранее в сети появилось фото центра Одессы, сделанное после массированного удара ракет и беспилотников по военным и энергетическим объектам. На снимке видно, что в городе блэкаут: нет света ни в домах, ни на улицах. Единственный источник света — луна, которая освещает купол оперного театра и силуэты кранов в порту Одессы.

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы России запустили ракеты класса «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Украинский военный эксперт Александр Коваленко назвал атаку на Одессу самой массовой в области с момента начала спецоперации.