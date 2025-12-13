Ночной удар по Одессе назвали самым массовым с начала спецоперации

«Страна.ua»: Ночная атака по Одессе стала самой массовой для всего юга Украины

Ночная воздушная атака на Одессу стала самой массовой в области с момента начала спецоперации. Об этом со ссылкой на украинского военного эксперта Александра Коваленко сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, была поставлена цель «вырубить энергетику по всей области». Система противовоздушной обороны, по мнению Коваленко, показала свою проблему — уязвимость с моря.

Позже атаку назвали самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России запустили ракеты класса «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. В Одессе наблюдаются перебои с электричеством. В большей части города отсутствует теплоснабжение и водоснабжение.

