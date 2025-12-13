Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 13 декабря 2025Бывший СССР

Ночной удар по Одессе назвали самым массовым с начала спецоперации

«Страна.ua»: Ночная атака по Одессе стала самой массовой для всего юга Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Ночная воздушная атака на Одессу стала самой массовой в области с момента начала спецоперации. Об этом со ссылкой на украинского военного эксперта Александра Коваленко сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, была поставлена цель «вырубить энергетику по всей области». Система противовоздушной обороны, по мнению Коваленко, показала свою проблему — уязвимость с моря.

Позже атаку назвали самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России запустили ракеты класса «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. В Одессе наблюдаются перебои с электричеством. В большей части города отсутствует теплоснабжение и водоснабжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возобновился еще один завершенный Трампом конфликт. США так и не смогли получить доступ к огромным запасам редкоземельных металлов

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    В России напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники

    В России пообещали жестокий ответ за атаку ВСУ на Саратов

    Невеста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

    Москвичам пообещали скорую оттепель

    Ночной удар по Одессе назвали самым массовым с начала спецоперации

    Звездный актер из фильма «Маска» найден мертвым в луже крови

    В российских самолетах допустили появление интернета

    Врач назвал три сильнее всего провоцирующих головную боль алкогольных напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok