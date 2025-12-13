Реклама

02:48, 13 декабря 2025

В Одессе и области произошли перебои с электричеством

После ударов ВС России в Одессе произошли перебои с электричеством
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После ударов Вооруженных сил (ВС) России в Одессе и области произошли перебои с электричеством. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Серия взрывов в Одессе. Перебои с электричеством в городе и области. Некоторые районы обесточены», — говорится в сообщении.

По информации канала, удар по Одессе был нанесен противокорабельными ракетами «Оникс». В свою очередь, по целям в Николаеве наносятся удары «Калибрами».

Ранее сообщалось, что ВС России запустили ракеты класса «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Также появилась информация о поднятых в небо истребителях МиГ-31И, способных нести ракеты класса «Кинжал».

