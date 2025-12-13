Реклама

02:30, 13 декабря 2025Бывший СССР

ВС России запустили ракеты «Калибр»

ВС России запустили ракеты «Калибр» по Одесской и Николаевской областям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России запустили ракеты класса «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

«Мониторинговые ресурсы противника сообщают о пуске крылатых ракет “Калибр” из акватории Черного моря по Николаевской/Одесской области», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Повернутые на войне» уточнил, что было минимум два пуска ракет «Калибр». Также канал сообщил о поднятых в небо истребителях МиГ-31И, способных нести ракеты класса «Кинжал».

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Среди пораженных целей была в том числе и портовая инфраструктура.

