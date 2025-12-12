Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 12 декабря 2025Россия

Названы цели ответных ударов ВС России по украинским объектам

Минобороны: ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Об ответных атаках по украинским объектам и их целях журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"», — говорится в сообщении.

Удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса, предприятиям военной промышленности, портовой и аэродромной инфраструктуре, цехам с беспилотниками, складам с горючим и военно-техническим имуществом, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря мощный взрыв прогремел над городом Ананьев в Одесской области. По данным местных СМИ, как минимум 10 российских ударных беспилотников «Герань» готовились атаковать объекты в Ананьеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok