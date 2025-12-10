Мощный взрыв прогремел под Одессой после ударов «Гераней»

Прогремевший под Одессой мощный взрыв на фоне ударов «Гераней» сняли на видео

«Одесса INFO» / Telegram

Мощный взрыв прогремел над городом Ананьев в Одесской области в ночь на 10 декабря на фоне объявления воздушной тревоги. Момент взрыва сняли видео, его публикует Telegram-канал «Одесса INFO».

Уточняется, что это лишь один момент из прилетов под Одессой. Как сообщает Telegram-канал «Украина.ру», минимум десять ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» готовились атаковать объекты инфраструктуры в Ананьеве. Еще порядка 30 дронов заметили кружащими в акватории Черного моря рядом с Одесской областью.

Сообщалось, что их целями могут быть также объекты в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать Чечню. Глава региона Рамзан Кадыров показал ролик с моментом уничтожения в небе украинского беспилотника.