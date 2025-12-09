ВСУ снова пытались атаковать Чечню

Кадыров: ВСУ снова атаковали Чечню беспилотниками

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова атаковали республику. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Политик отметил, что налет противника удалось отразить. Глава Чечни пояснил, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона.

Кадыров уточнил, что один украинский беспилотник сбили над территорией соседней республики. Еще два устройства уничтожили мобильными огневыми группами МВД и Росгвардии над территорией Чечни.

«Отлично работает взаимодействие между всеми структурами, обеспечивающими безопасность наших граждан», — написал Кадыров.

6 декабря политик рассказал, что ночной удар по Украине стал ответом на атаку ВСУ по Грозному.

Ранее сообщалось, что в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. Причиной стала атака украинского беспилотника. Тогда в результате налета никто не пострадал.