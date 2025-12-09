Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 9 декабря 2025Россия

ВСУ снова пытались атаковать Чечню

Кадыров: ВСУ снова атаковали Чечню беспилотниками
Майя Назарова

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова атаковали республику. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Политик отметил, что налет противника удалось отразить. Глава Чечни пояснил, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона.

Кадыров уточнил, что один украинский беспилотник сбили над территорией соседней республики. Еще два устройства уничтожили мобильными огневыми группами МВД и Росгвардии над территорией Чечни.

«Отлично работает взаимодействие между всеми структурами, обеспечивающими безопасность наших граждан», — написал Кадыров.

6 декабря политик рассказал, что ночной удар по Украине стал ответом на атаку ВСУ по Грозному.

Ранее сообщалось, что в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. Причиной стала атака украинского беспилотника. Тогда в результате налета никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Партнеры России по БРИКС стали закупать больше нефти у ОАЭ

    Трамп назвал страны Европы разлагающимися

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok