Кадыров заявил об «атаках возмездия» в ответ на удар ВСУ по Грозному

Кадыров заявил, что ночной удар по Украине стал ответом на атаку ВСУ по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ночной массированный удар Вооруженных сил России по Украине «атаками возмездия». Об этом политик написал в Telegram.

Ранее 5 декабря в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. Причиной стала атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сети также появились фотографии и видео с обрушившимся фасадом на верхних этажах здания и начавшимся внутри пожаром.

По словам Кадырова, ответ на этот удар «не заставил себя ждать». «Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины», — заявил он.

Глава Чечни уточнил, что поражены подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки беспилотников, военно-ремонтные логистические точки, объекты противовоздушной обороны и портовой военной инфраструктуры, места скопления боевой техники, а также железнодорожные узлы, предназначенные для доставок грузов из стран НАТО.

До этого Кадыров обратился к украинцам, призвав их сказать свое слово властям. Он также заявил, что удар беспилотника по башне комплекса «Грозный-Сити» — это попытка запугать мирное население, и назвал атаку по высотке показателем бессилия.