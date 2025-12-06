Реклама

16:19, 6 декабря 2025Россия

Кадыров заявил об «атаках возмездия» в ответ на удар ВСУ по Грозному

Кадыров заявил, что ночной удар по Украине стал ответом на атаку ВСУ по Грозному
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ночной массированный удар Вооруженных сил России по Украине «атаками возмездия». Об этом политик написал в Telegram.

Ранее 5 декабря в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. Причиной стала атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сети также появились фотографии и видео с обрушившимся фасадом на верхних этажах здания и начавшимся внутри пожаром.

По словам Кадырова, ответ на этот удар «не заставил себя ждать». «Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины», — заявил он.

Глава Чечни уточнил, что поражены подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки беспилотников, военно-ремонтные логистические точки, объекты противовоздушной обороны и портовой военной инфраструктуры, места скопления боевой техники, а также железнодорожные узлы, предназначенные для доставок грузов из стран НАТО.

До этого Кадыров обратился к украинцам, призвав их сказать свое слово властям. Он также заявил, что удар беспилотника по башне комплекса «Грозный-Сити» — это попытка запугать мирное население, и назвал атаку по высотке показателем бессилия.

