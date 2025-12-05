Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

В Чечне дроны ВСУ атаковали здания комплекса «Грозный-Сити»

В одно из зданий делового центра «Грозный-Сити» в столице Чечни около 7 часов утра 5 декабря врезался беспилотник. Есть ли пострадавшие, на данный момент неизвестно.

Судя по фотографиям, на нескольких этажах обрушился фасад, кроме того, на одном из видео показан пожар внутри башни. На других видна копоть.

Официально об атаке на данный момент не сообщалось. Аэропорт Грозного, так же как и Владикавказа, и Магаса, незадолго до этого приостановил работу — вводился план «Ковер». К 9 утра ограничения были сняты.

В неофициальном паблике «ЧП Грозный 95» лишь появилось напоминание об ответственности за съемку мест падения беспилотников, и что в республике введен запрет на «публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ».

Украинские дроны атаковали и другие российские регионы

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранним утром 5 декабря сообщал, что силами ПВО ночью была отражена атака БПЛА по северу региона — в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал.

Минобороны сообщило, что в ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник. По девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Беспилотники не впервые атакуют Чечню

Год назад, 12 декабря, беспилотник атаковал казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил в атаке Украину и пригрозил ответом на фронте.

Ранее, 29 октября 2024 года, БПЛА ударили по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

Та атака беспилотников на Чечню оказалась первой с начала СВО, когда власти официально сообщили о произошедшем. При этом данные о возможной атаке дронов появлялись еще летом 2024 года, однако чеченские СМИ информацию об этом опровергали.