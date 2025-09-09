Кадыров рассказал о последствиях удара возмездия по Генштабу ВСУ. Он стал ответом за атаку на университет имени Путина в Чечне

Кадыров: При ударе возмездия по Генштабу ВСУ были ликвидированы девять человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, какие последствия имел удар по зданию центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве в конце октября 2024 года. Он был ответом за организованный украинскими военными налет дронов на Российский университет спецназа имени Владимира Путина (РУС) в чеченском Гудермесе и назван ударом возмездия.

По словам Кадырова, ответный удар произвели двумя беспилотниками «Герань», как только было установлено, откуда управляли дроном, ударившим по РУС. Российские БПЛА пробили крышу Генштаба ВСУ.

«Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них вэсэушники говорили о 9 погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было», — пояснил Кадыров.

В Киеве показывали последствия удара по Генштабу

30 октября прошлого года глава Чечни рассказывал, что ранним утром того же дня Воздушно-космические силы России нанесли два удара беспилотниками «Герань». Главный объект, ставший целью, — украинский центр управления беспилотных систем Генштаба.

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве подтверждали атаку. При этом украинские чиновники указали, что взрыв произошел якобы из-за попадания обломков сбитого российского дрона.

В сети публиковались снимки Генштаба после удара. На фотографии было видно многоэтажное здание с разбитой крышей. Также были запечатлены парапеты, рухнувшие при атаке.

Налет на РУС был первой подтвержденной атакой дронов на Чечню с начала СВО

Удар БПЛА по территории РУС произошел 29 октября. Кадыров не раскрыл число дронов, атаковавших регион.

На фоне налета загорелась крыша пустующего здания. В остальном повреждения оказались незначительными.

Атака беспилотников на Чечню оказалась первой с начала СВО, когда власти официально сообщили о произошедшем. При этом данные о возможной атаке дронов появлялись еще летом 2024 года, однако чеченские СМИ информацию об этом опровергали.

Кадыров утверждал, что в результате атаки беспилотников на университет спецназа погибли украинские пленные. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — объяснял он. После налета он также приказал чеченским командирам в зоне проведения СВО не брать в плен солдат ВСУ.