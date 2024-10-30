«Погубили своих же солдат». Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки БПЛА на университет спецназа

Кадыров: пленные бойцы ВСУ погибли в результате атаки беспилотника на РУС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные. Политик добавил, что жертв с российской стороны в ходе атаки нет.

Об ударе БПЛА по территории РУС Кадыров сообщил 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил.

На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат Рамзан Кадыров Глава Чечни

По его мнению, РУС стал объектом атаки, так как является «кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта». «Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — сказал глава Чечни.

Кадыров пообещал возмездие

Глава Чечни пообещал отомстить за атаку на университета в Гудермесе. Он заявил, что тем, кто стоит за ударом беспилотного летательного аппарата по территории учреждения, не избежать возмездия.

Они нас укусили, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим Рамзан Кадыров Глава Чечни

По словам политика, таким образом украинская сторона пыталась запугать россиян. «Но мы сделаем так, чтобы они побоялись слова РУС», — пообещал он.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, заявил, что атакой БПЛА на университет спецназа Вооруженные силы Украины разбудили ненависть на Кавказе. Сенатор добавил, что российские войска будут отвечать на атаку ВСУ так же, как отвечали на остальные действия украинской армии.

Мы будем давить волю неонацистов. Для нас самое главное — продвигаться в этих вопросах вперед. Нам надо освобождать Курскую область. А потом, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы открыты для переговоров Григорий Карасин Председатель комитета Совфеда по международным делам

Кадыров приказал не брать в плен солдат ВСУ после атаки дрона по Чечне

Глава Чечни приказал чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции не брать в плен солдат ВСУ.

Не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов Рамзан Кадыров Глава Чечни

По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша здания. Атака беспилотника на Чечню — первый с начала СВО случай, когда власти республики официально сообщили о произошедшем. Данные о возможной атаке дронов появлялись летом 2024 года, однако чеченские СМИ такую информацию опровергали.