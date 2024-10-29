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15:32, 29 октября 2024Россия

Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки дрона по Гудермесу

Baza: Кадыров приказал не брать в плен солдат ВСУ после атаки дрона по Чечне
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не брать в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

29 октября Кадыров сообщил об ударе ВСУ по Чечне. Целью беспилотника стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

«Не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов», — раскрыл глава республики содержание приказа.

Ранее была опубликована фотография последствий атаки ВСУ в Чечне. На снимке видно объятую огнем крышу здания. Атака беспилотника на Чечню — первый с начала СВО случай, о котором официально сообщили местные власти.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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