Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. Атака произошла утром во вторник, 29 октября. Количество задействованных в ней беспилотников политик не уточнил.

По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме Рамзан Кадыров глава Чечни

Атака БПЛА стала первой подтвержденной властями в Чечне. Данные о возможной атаке дронов появлялись летом 2024 года, однако местные СМИ их оперативно опровергли.

Минобороны не сообщало об атаках на Чечню

Утром 29 октября Министерство обороны России опубликовало доклад о ночных атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Чечня в нем не фигурировала.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

По данным оборонного ведомства, по территории РФ пытались ударить семь беспилотников самолетного типа. По два дрона перехватили над Белгородской, Курской и Брянской областями, еще один БПЛА средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Черным морем.

После начала СВО российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам, однако Чечня никогда не фигурировала в сводках.

Кадыров раскрыл число подготовленных в университете спецназа бойцов для СВО

В конце августа Кадыров сообщил, что с начала спецоперации Российский университет спецназа подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев.

По словам главы Чечни, военнослужащих там учат тактике, ведению боя в современных условиях, владению всеми типами стрелкового оружия и оказанию первой медицинской помощи. Инструкторами РУС являются победители международных соревнований спецподразделений. Каждый обучающийся в учреждении доброволец получает современную, удобную и качественную экипировку.

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

В начале того же месяца политик заявил, что университет спецназа не успевает готовить всех желающих к участию в боевых действиях из-за их большого числа. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [в зону СВО]. Очень много добровольцев», — объяснил он.

В связи с большим числом добровольцев Кадыров обратился в Минобороны с просьбой создавать в республике полки и батальоны для отправки на передовую.