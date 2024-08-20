Кадыров раскрыл число подготовленных в университете спецназа бойцов для СВО

Кадыров заявил о 47 тысячах подготовленных университетом спецназа бойцов для СВО

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Российский университет спецназа (РУС), расположенный в Гудермесе,

подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик отметил, что военнослужащих учат тактике, ведению боя в современных условиях, владению всеми типами стрелкового оружия и оказанию первой медицинской помощи. Инструкторами РУС являются победители международных соревнований спецподразделений.

Также Кадыров отметил, что каждый обучающийся в РУС доброволец получает современную, удобную и качественную экипировку.

Ранее глава Чечни рассказал, что РУС не успевает готовить всех желающих к участию в СВО из-за их большого количества. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять. Очень много добровольцев», — сказал он.