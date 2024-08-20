Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 20 августа 2024Россия

Кадыров раскрыл число подготовленных в университете спецназа бойцов для СВО

Кадыров заявил о 47 тысячах подготовленных университетом спецназа бойцов для СВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Российский университет спецназа (РУС), расположенный в Гудермесе,
подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик отметил, что военнослужащих учат тактике, ведению боя в современных условиях, владению всеми типами стрелкового оружия и оказанию первой медицинской помощи. Инструкторами РУС являются победители международных соревнований спецподразделений.

Также Кадыров отметил, что каждый обучающийся в РУС доброволец получает современную, удобную и качественную экипировку.

Ранее глава Чечни рассказал, что РУС не успевает готовить всех желающих к участию в СВО из-за их большого количества. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять. Очень много добровольцев», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Путин назвал себя защищающим Россию пехотинцем

      На Западе рассказали о проблемах ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

      Путин назвал причину непобедимости России

      Названа причина падения цен на нефть

      Названы самые доступные направления для туристов в бархатный сезон

      Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

      США сообщили об обсуждении с Киевом атаки ВСУ на Курск

      В отделах полиции Петербурга начались следственные действия

      Путин обратился к отправляющимся на СВО добровольцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше